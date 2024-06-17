Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна

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Место рождения

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

02.02.1924

Дата смерти

10.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1924

Отец: Нефёдов Андрей Фролович

Мать: Нефёдова (Мишанина) Анна Михайловна

Лениногорск, Лениногорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабатов Павел Петрович

Рождение ребёнка
14.09.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кабатов Павел Петрович

Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.10.1953

Дочь: Кабатова Валентина Павловна

Отец ребёнка: Кабатов Павел Петрович

Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.07.1959

Дочь: Тимощук (Кабатова) Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Кабатов Павел Петрович

Рождение ребёнка
31.10.1961

Дочь: Нигматзянова (Кабатова) Людмила Павловна

Отец ребёнка: Кабатов Павел Петрович

Смерть
10.11.1992
Свияжск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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