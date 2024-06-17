Кабатова (Нефёдова) Евдокия Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1924
Дата смерти10.11.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.09.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кабатов Павел Петрович
Салми, Питкярантский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
10.10.1953
Дочь: Кабатова Валентина Павловна
Отец ребёнка: Кабатов Павел Петрович
Рождение ребёнка
16.07.1959
Дочь: Тимощук (Кабатова) Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Кабатов Павел Петрович
Рождение ребёнка
31.10.1961
Дочь: Нигматзянова (Кабатова) Людмила Павловна
Отец ребёнка: Кабатов Павел Петрович
Смерть
10.11.1992