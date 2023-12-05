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Пленкова мар Александровна
Пленкова мар Александровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Пленков Александр
Мать
Екатерина
1864 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Пленков Александр
Мать:
Екатерина
Смерть
Неизвестно
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