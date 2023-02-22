Эстер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭстер

Эстер

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1908 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.03.1895

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.12.1908

Сын: Капустин Абрам-Мендель Хаймович (Ефимович)

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соня Хаймовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капустин Яков Хаймович (Ефимович)

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close