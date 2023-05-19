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Трегубов Пимен Никитин

Место рождения

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: Трегубов Никита (Максим) Семенов

Мать: Трегубова Анна Яковлева

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Сын: Трегубов Логин Пименов

Мать ребёнка: Трегубова Ксения Иванова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Трегубов Никита Пименов

Мать ребёнка: Трегубова Ксения Иванова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Трегубов Карп Пименов

Мать ребёнка: Трегубова Ксения Иванова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: Ефимия Пименова

Мать ребёнка: Трегубова Ксения Иванова

Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трегубова Ксения Иванова

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Колобовской, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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