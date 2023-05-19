Трегубов Пимен Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Рождение ребёнка
Около 1753
Мать ребёнка: Трегубова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: Трегубова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1759
Мать ребёнка: Трегубова Ксения Иванова
Рождение ребёнка
Около 1761
Дочь: Ефимия Пименова
Мать ребёнка: Трегубова Ксения Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трегубова Ксения Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762