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Чумаченко Евгения Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1980

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1980

Отец: Чумаченко Владимир Петрович

Мать: Чумаченко (Киселёва) Ольга Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозерцев Денис

Рождение ребёнка
24.07.2007

Дочь: Серебряникова Лидия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
28.02.2009

Сын: Белозерцев Григорий Денисович

Отец ребёнка: Белозерцев Денис

Рождение ребёнка
06.06.2014

Дочь: Белозерцева Ксения Денисовна

Отец ребёнка: Белозерцев Денис

Рождение ребёнка
13.05.2016

Сын: Белозерцев Михаил Денисович

Отец ребёнка: Белозерцев Денис

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