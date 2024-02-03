Чумаченко Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1980
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Белозерцев Денис
Рождение ребёнка
24.07.2007
Дочь: Серебряникова Лидия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
28.02.2009
Сын: Белозерцев Григорий Денисович
Отец ребёнка: Белозерцев Денис
Рождение ребёнка
06.06.2014
Дочь: Белозерцева Ксения Денисовна
Отец ребёнка: Белозерцев Денис
Рождение ребёнка
13.05.2016
Сын: Белозерцев Михаил Денисович
Отец ребёнка: Белозерцев Денис