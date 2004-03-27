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Ширинкин Егор Леонидович
Ширинкин Егор Леонидович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.03.2004
Пол
Мужской
Отец
Ширинкин Андрей Леонидович
1975 г.р.
Мать
Ширинкина Наталья Ринатовна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
KP
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.2004
Отец:
Ширинкин Андрей Леонидович
Мать:
Ширинкина Наталья Ринатовна
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