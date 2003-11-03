Трясин Артем Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трясин Артем Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1982 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.2003

Отец: не указан

Мать: Чепкасова Татьяна Александровна

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