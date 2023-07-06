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Дудник Степан Акимович
Дудник Степан Акимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1888
Дата смерти
1968
Пол
Мужской
Отец
Дудник Аким Юменович
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ТФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец:
Дудник Аким Юменович
Мать: не указана
Смерть
1968
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