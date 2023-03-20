Голубева Римма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.04.1968
Дочь: Голубева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Голубев Александр Викторович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1971
Дочь: Голубева Вера Александровна
Отец ребёнка: Голубев Александр Викторович
Бракосочетание
Неизвестно