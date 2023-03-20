Голубева Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голубева Римма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.04.1968

Дочь: Голубева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Голубев Александр Викторович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.03.1971

Дочь: Голубева Вера Александровна

Отец ребёнка: Голубев Александр Викторович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубев Александр Викторович

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