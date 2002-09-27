Сапко (Костина) Нина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сапко (Костина) Нина Ивановна

Место рождения

Юрьев-Польский город, Владимирская область, Россия

Дата рождения

28.08.1929

Дата смерти

27.09.2002

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

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Дети

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Место
Комментарий
Рождение
28.08.1929

Отец: Костин Иван Иванович

Мать: Костина Мария Степановна

Юрьев-Польский город, Владимирская область, Россия
Бракосочетание
23.02.1954

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.11.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Юрьев-Польский город, Владимирская область, Россия
Смерть
27.09.2002
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