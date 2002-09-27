Сапко (Костина) Нина Ивановна
Место рожденияЮрьев-Польский город, Владимирская область, Россия
Дата рождения28.08.1929
Дата смерти27.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1929
Отец: Костин Иван Иванович
Мать: Костина Мария Степановна
Юрьев-Польский город, Владимирская область, Россия
Бракосочетание
23.02.1954
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.11.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Юрьев-Польский город, Владимирская область, Россия
Смерть
27.09.2002