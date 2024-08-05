Евдокия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвдокия Михайловна

Евдокия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Виноградова Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Наталья Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
24.03.1817

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
19.11.1822

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Рождение ребёнка
03.10.1825

Сын: Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.