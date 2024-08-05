Евдокия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Виноградова Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Наталья Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
24.03.1817
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
19.11.1822
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Рождение ребёнка
03.10.1825
Сын: Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Сергеевич
Смерть
Неизвестно