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Копосов Николай Александрович
Копосов Николай Александрович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1960
Пол
Мужской
Отец
Копосов Александр Александрович
1927 г.р.
Мать
Копосова (Ядрихинская) Мария Павловна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЩ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец:
Копосов Александр Александрович
Мать:
Копосова Мария Павловна
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