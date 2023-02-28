Бабушкин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения15.01.1873
Дата смерти18.01.1906
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1887 по 1897
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1897 по 1902
г. Днепр, Днепровский р-н, Украина
Место жительства
С 1903 по 1905
Верхоянск, Верхоянский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
18.01.1906
Бабушкин, Кабанский муниципальный район, Республика Бурятия