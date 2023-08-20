Савин Борис Самсонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Борис Самсонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Савин Самсон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.01.1931

Дочь: Халюта Татьяна Борисовна

Мать ребёнка: Савина Ефрасинья Васильевна

Рождение ребёнка
22.01.1938

Дочь: Веретенникова Надежда Борисовна

Мать ребёнка: Савина Ефрасинья Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Николай Борисович

Мать ребёнка: Савина Ефрасинья Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савина Ефрасинья Васильевна

Смерть
Неизвестно
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