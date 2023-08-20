Савин Борис Самсонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: Савин Самсон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.01.1931
Дочь: Халюта Татьяна Борисовна
Мать ребёнка: Савина Ефрасинья Васильевна
Рождение ребёнка
22.01.1938
Дочь: Веретенникова Надежда Борисовна
Мать ребёнка: Савина Ефрасинья Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Савина Ефрасинья Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно