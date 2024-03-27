Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы
Место рожденияс.Средняя Серда Мульминскую волость Казанского уезда Казанской губернии
Дата рождения1900
Дата смерти1979
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Мухамадвали Зиганша Улы
Мать: Хубайда
Военная служба
Неизвестно
ВАЛИЕВ МУХАМЕТГАЛИ ВАЛИЕВИЧ Дата рождения __.__.1900 Источник информации Память. Республика Татарстан. Том 5
Рождение ребёнка
25.06.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы
Рождение ребёнка
30.08.1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы
Рождение ребёнка
15.08.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы
Смерть
1979
Похороны
Неизвестно