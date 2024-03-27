Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Мухаматгали Мухамадвали Улы

Место рождения

с.Средняя Серда Мульминскую волость Казанского уезда Казанской губернии

Дата рождения

1900

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Мухамадвали Зиганша Улы

Мать: Хубайда

Военная служба
Неизвестно
ВАЛИЕВ МУХАМЕТГАЛИ ВАЛИЕВИЧ Дата рождения __.__.1900 Источник информации Память. Республика Татарстан. Том 5
Рождение ребёнка
25.06.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы

Рождение ребёнка
30.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы

Рождение ребёнка
15.08.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева (Аитова) Гайнизямал Габдрахман Аитов Кызы

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1979
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно

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