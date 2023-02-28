Каирова Настасья Васильевна
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти06.03.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
Страница этого человека добавлена редакцией проекта Familio. Вы можете создать ее копию, чтобы вносить изменения и использовать страницу в своих генеалогических проектах, или предложить правки к странице в обсуждении.
Копии:
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1874 по 1875
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1875 по 1876
Место жительства
С 1876 по 1879
г. Белград, Сербия
Место жительства
С 1879 по 1888
Смерть
06.03.1888