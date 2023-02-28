Каирова Настасья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каирова Настасья Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

06.03.1888

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1874 по 1875
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Место жительства
С 1875 по 1876
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1876 по 1879
г. Белград, Сербия
Место жительства
С 1879 по 1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
06.03.1888
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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