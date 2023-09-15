Янатьева (Грекова) Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
01.03.1901
Рождение ребёнка
06.01.1904
Дочь: Анастасия Минина
Отец ребёнка: Янатьев Мина Трифонович
Рождение ребёнка
20.02.1908
Дочь: Евдокия Минина
Отец ребёнка: Янатьев Мина Трифонович
Рождение ребёнка
17.06.1912
Отец ребёнка: Янатьев Мина Трифонович
Смерть
Неизвестно