Янатьева (Грекова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Янатьева (Грекова) Анна Ивановна

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
01.03.1901

Муж: Янатьев Мина Трифонович

Рождение ребёнка
06.01.1904

Дочь: Анастасия Минина

Отец ребёнка: Янатьев Мина Трифонович

Рождение ребёнка
20.02.1908

Дочь: Евдокия Минина

Отец ребёнка: Янатьев Мина Трифонович

Рождение ребёнка
17.06.1912

Сын: Янатьев Михаил Минович

Отец ребёнка: Янатьев Мина Трифонович

Смерть
Неизвестно
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