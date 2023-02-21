Гагарин Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1858
Сын: Гагарин Иван
Мать ребёнка: Гагарин Епестимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гагарин Епестимия
Смерть
Неизвестно