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Майков Филипп Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893

Отец: Майков Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1911 ст.

Жена: Майкова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
24.05.1930

Дочь: Мамаева Тамара Филипповна

Мать ребёнка: Майкова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Майков Пётр

Мать ребёнка: Майкова Прасковья Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пастухова Людмила

Мать ребёнка: Майкова Прасковья Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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