Майков Филипп Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1893
Отец: Майков Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1911 ст.
Рождение ребёнка
24.05.1930
Дочь: Мамаева Тамара Филипповна
Мать ребёнка: Майкова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Майков Пётр
Мать ребёнка: Майкова Прасковья Дмитриевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пастухова Людмила
Мать ребёнка: Майкова Прасковья Дмитриевна
Смерть
Неизвестно