Афанасий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афанасий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

1815 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Иван Федосеевич

Мать: Авдотья Родионовна

Смерть
Неизвестно
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