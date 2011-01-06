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Сафиуллин Даниил Фиданович
Сафиуллин Даниил Фиданович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
06.01.2011
Пол
Мужской
Отец
Сафиуллин Фидан Альфритович
1985 г.р.
Мать
Анна
1986 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.2011
Отец:
Сафиуллин Фидан Альфритович
Мать:
Анна
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