Иванов Василий Савельевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1880 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.10.1898 ст.
Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Поручители по жениху: крестьянин села Лазаревского ? ? Михайлов, деревни Четской Лаврентий Яковлевич Иванов и Феофан Иванов. Поручители по невесте: села Лазаревского крестьянин Евдоким Васильев, Алек... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1899 ст.
Мать ребёнка: Иванова Иулиания Андреевна
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 120-159 36
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.
Сын: Иванов Димитрий Васильевич
Мать ребёнка: Иванова Иулиания Андреевна
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.404 1-52 41