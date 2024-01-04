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Иванов Василий Савельевич

Место рождения

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд

Дата рождения

Около 1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд
Бракосочетание
05.10.1898 ст.

Жена: Иванова Иулиания Андреевна

Лазарево, Тюхтетский муниципальный район, Красноярский край
Поручители по жениху: крестьянин села Лазаревского ? ? Михайлов, деревни Четской Лаврентий Яковлевич Иванов и Феофан Иванов. Поручители по невесте: села Лазаревского крестьянин Евдоким Васильев, Алек... Показать все
Рождение ребёнка
02.11.1899 ст.

Сын: Иванов Косьма Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Иулиания Андреевна

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.403 120-159 36
Рождение ребёнка
26.10.1900 ст.

Сын: Иванов Димитрий Васильевич

Мать ребёнка: Иванова Иулиания Андреевна

Четская, Боготольская волость, Мариинский уезд
ГАКК Ф.Р-2453 Оп.1 Д.404 1-52 41
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