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Глумова Анна

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Место рождения

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Глумов Яков Андреевич

Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1820

Сын: Глумов Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Олимпиада Андреевна

Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Глумов Степан Андреевич

Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Глумов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Анна Андреевна

Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глумов Андрей Яковлевич

Смерть
Неизвестно
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