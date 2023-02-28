Глумова Анна
Место рождения
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Олимпиада Андреевна
Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1828
Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Анна Андреевна
Отец ребёнка: Глумов Андрей Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно