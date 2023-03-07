Булатова (Ермолиных) Домника Фефилова
Место рожденияпоч. Широковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Широковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749
Отец ребёнка: Булатов Патрик (Федоров)
Рождение ребёнка
Около 1759
Отец ребёнка: Булатов Патрик (Федоров)
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Марфа Патракеева
Отец ребёнка: Булатов Патрик (Федоров)
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1763