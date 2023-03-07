Булатова (Ермолиных) Домника Фефилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Ермолиных) Домника Фефилова

Место рождения

поч. Широковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1726 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Широковский, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1749

Сын: Булатов Андрей Патракеев

Отец ребёнка: Булатов Патрик (Федоров)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Булатов Федос Патракеев

Отец ребёнка: Булатов Патрик (Федоров)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Марфа Патракеева

Отец ребёнка: Булатов Патрик (Федоров)

Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Патрик (Федоров)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Поломская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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