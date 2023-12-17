Борисова Анна Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Анна Акимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1911 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Борисов Иван Афанасьевич

Рождение ребёнка
26.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Паршенин Сергей Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Паршенин Сергей Николаевич

Смерть
Неизвестно
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