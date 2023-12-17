Борисова Анна Акимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Борисов Иван Афанасьевич
Рождение ребёнка
26.07.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Паршенин Сергей Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно