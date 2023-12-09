Чебыкина Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1888
Дата смерти30.11.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1888
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1926
Дочь: Захарова Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Чебыкин Василий Дмитриевич
Рождение ребёнка
19.02.1930
Дочь: Бажкова Антонина Васильевна
Отец ребёнка: Чебыкин Василий Дмитриевич
Смерть
30.11.1980
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми