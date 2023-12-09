Чебыкина Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧебыкина Евдокия Ивановна

Чебыкина Евдокия Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1888

Дата смерти

30.11.1980

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1888

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1926

Дочь: Захарова Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Чебыкин Василий Дмитриевич

Рычково, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
19.02.1930

Дочь: Бажкова Антонина Васильевна

Отец ребёнка: Чебыкин Василий Дмитриевич

Рычково, Подосиновский муниципальный район, Кировская область
Смерть
30.11.1980
Печора, Муниципальный район Печора, Республика Коми
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close