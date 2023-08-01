Кирьянов Максим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирьянов Максим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1948

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1948

Отец: Кирьянов Автамон

Мать: Кирьянова Анна

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