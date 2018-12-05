Новикова (Быкова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новикова (Быкова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1946

Дата смерти

05.12.2018

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946

Отец: Быков Николай

Мать: Быкова Полина

Рождение ребёнка
03.03.1969

Сын: Новиков Александр

Отец ребёнка: Новиков Ян

Рождение ребёнка
05.11.1976

Сын: Новиков Николай

Отец ребёнка: Новиков Ян

Тюмень
Смерть
05.12.2018
Похороны
Неизвестно
Тюмень, Верхний Бор
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