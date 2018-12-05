Новикова (Быкова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1946
Дата смерти05.12.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1946
Отец: Быков Николай
Мать: Быкова Полина
Рождение ребёнка
03.03.1969
Сын: Новиков Александр
Отец ребёнка: Новиков Ян
Рождение ребёнка
05.11.1976
Сын: Новиков Николай
Отец ребёнка: Новиков Ян
Тюмень
Смерть
05.12.2018
Похороны
Неизвестно
Тюмень, Верхний Бор