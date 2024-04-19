Скобелкин (Кудряшов) Гаврила Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скобелкин (Кудряшов) Гаврила Карпович

Место рождения

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

1838 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Скобелкин (Кудряшов) Карп Архипович

Мать: не указана

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Сын: Скобелкин (Кудряшов) Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Скобелкин (Кудряшов) Михаил Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Незнаново, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1838 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

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