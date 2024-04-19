Скобелкин (Кудряшов) Гаврила Карпович
Место рождения
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти1838 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Скобелкин (Кудряшов) Карп Архипович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1807 ст.
Сын: Скобелкин (Кудряшов) Андрей Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1809
Сын: Скобелкин (Кудряшов) Михаил Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1838 ст.
Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область