Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.11.1921

Сын: Схоменко Иван Пантелеймонов

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иосифов

Рождение ребёнка
28.11.1923

Дочь: Мария Пантелеймонова

Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иосифов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Схоменко Пантелей Иосифов

Смерть
Неизвестно
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