Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.11.1921
Сын: Схоменко Иван Пантелеймонов
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иосифов
Рождение ребёнка
28.11.1923
Дочь: Мария Пантелеймонова
Отец ребёнка: Схоменко Пантелей Иосифов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно