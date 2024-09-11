Дубровская (Дубровская) Любовь Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.08.1820 ст.
Дата смерти25.04.1823 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1820 ст.
Отец: Дубровский Иван
№ 53. 24 августа 1820 г. рождена, крещена 24. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Иван Дубровский дочь Любовь Пленка # 007470254 кадр 988
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.04.1823 ст.
Причина смерти: от чесотки | № 9. 25 апреля 1823 г. умерла крестьянина Ивана Дубровского дочь Любовь 2 года от чесотки Пленка # 007470255 кадр 602