Дубровская (Дубровская) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская (Дубровская) Любовь Ивановна

Место рождения

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

24.08.1820 ст.

Дата смерти

25.04.1823 ст.

Пол

Женский

Отец

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1820 ст.

Отец: Дубровский Иван

Мать: Дубровская Анна Яковлевна

Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
№ 53. 24 августа 1820 г. рождена, крещена 24. Деревни Верхней Почитанки крестьянин Иван Дубровский дочь Любовь Пленка # 007470254 кадр 988
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
25.04.1823 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: от чесотки | № 9. 25 апреля 1823 г. умерла крестьянина Ивана Дубровского дочь Любовь 2 года от чесотки Пленка # 007470255 кадр 602

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