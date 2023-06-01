Колищук Виктория Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колищук Виктория Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1983

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1983

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.06.2008

Сын: Колищук Егор Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
22.09.2011

Сын: Колищук Николай Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.09.2018

Сын: Колищук Матвей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан