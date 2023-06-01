Колищук Виктория Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1983
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.06.2008
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
22.09.2011
Сын: Колищук Николай Сергеевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.09.2018
Отец ребёнка: не указан