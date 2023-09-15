Авдеева Васса Гавриилова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Авдеев Гавриил Димитриев
Мать: не указана
Восприемник
13.10.1913 ст.
Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 183об сын Владимир родился 27.09.1913 г мать крестьянская дочь девица Протопопова Евдокия Георгиева (с. Протопопово) восприемник 2 Протопопов Петр Георгиев... Показать все
Смерть
Неизвестно