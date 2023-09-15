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Авдеева Васса Гавриилова

Место рождения

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1856 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ГИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Авдеев Гавриил Димитриев

Мать: не указана

Малое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
Восприемник
13.10.1913 ст.
Большое Протопопово, Томский муниципальный район, Томская область
МК Николаевской церкви с. Протопопово стр. 183об сын Владимир родился 27.09.1913 г мать крестьянская дочь девица Протопопова Евдокия Георгиева (с. Протопопово) восприемник 2 Протопопов Петр Георгиев... Показать все
Смерть
Неизвестно
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