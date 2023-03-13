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Яна Артемий Ларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 01.01.1762

Дата смерти

06.01.1829

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1762

Отец: Яна Ларион Яковлевич

Мать: Яна Марина Петровна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Соломахин Дементей Артемьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
28.10.1795

Дочь: Праскева

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Соломахин Аким Артемьевич

Мать ребёнка: Соломахина Степанида Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломахина Степанида Федоровна

Смерть
06.01.1829
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область
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