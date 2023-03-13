Яна Артемий Ларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 01.01.1762
Дата смерти06.01.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1762
Отец: Яна Ларион Яковлевич
Мать: Яна Марина Петровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Соломахин Дементей Артемьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
28.10.1795
Дочь: Праскева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Соломахин Аким Артемьевич
Мать ребёнка: Соломахина Степанида Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.01.1829
Кочетовка, Мичуринский муниципальный район, Тамбовская область