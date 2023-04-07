Зиновия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1911
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Сын: Бахтуров Алексей Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтуров Александр Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бахтуров Виталий Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Алексеевич
Смерть
1911