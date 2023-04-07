Зиновия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиновия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1911

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Бахтуров Алексей Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтуров Александр Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахтуров Виталий Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Алексеевич

Смерть
1911
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