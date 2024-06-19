Байкенова Лариса Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1976
Отец: не указан
Мать: Иванова Любовь Ильинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Байкенов Марат Рамазанович
Рождение ребёнка
23.06.1998
Дочь: Байкенова Дарья Маратовна
Отец ребёнка: Байкенов Марат Рамазанович