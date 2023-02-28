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Морозов Иван Карпович

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Место рождения

Есенец, Пречистенская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

08.03.1889 ст.

Дата смерти

24.04.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1889 ст.

Отец: Морозов Карп Уварович

Мать: Морозова Вера Демидовна

Есенец, Пречистенская волость, Духовщинский уезд
Крещение
09.03.1889 ст.
Бердяево, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1918

Дочь: Морозова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
06.03.1923

Сын: Морозов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Морозова Наталья Семёновна

Дупленская, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Сильванович(морозова) Нина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Наталья Семёновна

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Морозова Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Морозова Наталья Семёновна

п.Дупленка,Коченёвский район,Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Наталья Семёновна

Смерть
24.04.1971
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