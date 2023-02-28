Морозов Иван Карпович
Место рождения
Дата рождения08.03.1889 ст.
Дата смерти24.04.1971
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1889 ст.
Отец: Морозов Карп Уварович
Мать: Морозова Вера Демидовна
Крещение
09.03.1889 ст.
Бердяево, Духовщинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
20.12.1918
Дочь: Морозова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
06.03.1923
Мать ребёнка: Морозова Наталья Семёновна
Дупленская, Коченевский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Сильванович(морозова) Нина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Семёновна
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Морозова Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Морозова Наталья Семёновна
п.Дупленка,Коченёвский район,Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
24.04.1971