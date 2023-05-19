Безфамилии Никита Емельянович
Место рождения
Дата рождения1697
Дата смерти24.06.1772
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Безфамилии Спиридон Никитьевич
Мать ребёнка: Ксения Васильевна
Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения Васильевна
Смерть
24.06.1772