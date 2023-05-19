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Безфамилии Никита Емельянович

Место рождения

Филино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1697

Дата смерти

24.06.1772

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697

Отец: не указан

Мать: не указана

Филино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1730

Сын: Безфамилии Спиридон Никитьевич

Мать ребёнка: Ксения Васильевна

Фомкино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения Васильевна

Смерть
24.06.1772
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