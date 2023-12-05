Воронин Сергей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.1945
Сын: Воронин Владимир Сергеевич
Мать ребёнка: Воронина Анна Дмитриевна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Воронина Лидия Сергеевна
Мать ребёнка: Воронина Анна Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронина Анна Дмитриевна
Смерть
Неизвестно