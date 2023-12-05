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Воронин Сергей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.1945

Сын: Воронин Владимир Сергеевич

Мать ребёнка: Воронина Анна Дмитриевна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Воронина Лидия Сергеевна

Мать ребёнка: Воронина Анна Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронина Анна Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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