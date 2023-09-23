Диденко Кристина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Диденко Кристина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1978

Отец: Диденко Владимир Петрович

Мать: не указана

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