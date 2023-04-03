Акулина Леонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкулина Леонова

Акулина Леонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1779 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Яков Алексеев

Отец ребёнка: Алексей Осипов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Авдотья Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Осипов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Дочь: Ирина Алексеева

Отец ребёнка: Алексей Осипов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Осипов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close