Акулина Леонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Яков Алексеев
Отец ребёнка: Алексей Осипов
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Авдотья Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Осипов
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Ирина Алексеева
Отец ребёнка: Алексей Осипов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Осипов
Смерть
Неизвестно