Иксанов Фетхулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иксанов Фетхулла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ахтямов Иксан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Фетхуллина Хайризямал

Мать ребёнка: Губейдуллина Азина

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Фетхуллина Фархизямал

Мать ребёнка: Губейдуллина Азина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губейдуллина Азина

Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно