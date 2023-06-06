Иксанов Фетхулла
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ахтямов Иксан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Фетхуллина Хайризямал
Мать ребёнка: Губейдуллина Азина
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Фетхуллина Фархизямал
Мать ребёнка: Губейдуллина Азина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губейдуллина Азина
Место жительства
Неизвестно
Старый Утямыш, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно