Касьянова Антонина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.03.1916
Дата смерти01.10.1997
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1950
Сын: Касьянов Николай Арсентьевич
Отец ребёнка: Касьянов Арсентий Степанович
Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.10.1997