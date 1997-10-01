Касьянова Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьянова Антонина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1916

Дата смерти

01.10.1997

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Касьянов Николай Арсентьевич

Отец ребёнка: Касьянов Арсентий Степанович

Даровской, Даровской муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Касьянов Арсентий Степанович

Смерть
01.10.1997
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