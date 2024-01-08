Лунегов Вячеслав Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1974
Отец: Лунегов Николай
Мать: Исыпова Тамара Андреевна
Рождение ребёнка
08.04.1997
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лунегова Ольга Валерьевна
Рождение ребёнка
08.04.1998
Сын: Лунегов Андрей Вячеславович
Мать ребёнка: Лунегова Ольга Валерьевна