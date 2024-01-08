Лунегов Вячеслав Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунегов Вячеслав Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1974

Пол

Мужской

Отец

Мать

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1998 г.р.

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1974

Отец: Лунегов Николай

Мать: Исыпова Тамара Андреевна

Рождение ребёнка
08.04.1997

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лунегова Ольга Валерьевна

Рождение ребёнка
08.04.1998

Сын: Лунегов Андрей Вячеславович

Мать ребёнка: Лунегова Ольга Валерьевна

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