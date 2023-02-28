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Киричук Петр Тихонович

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Место рождения

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд

Дата рождения

1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
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Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Киричук Тихон Семенович

Мать: Киричук Ксения Иовна

Котельня-Подгородская, Каменицо-Жировицкая волость, Брестский уезд
0,5 года в 1923 г. (1924 г. указан в 1925?) | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестски... Показать все
Смерть
Неизвестно
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