Киричук Петр Тихонович
Место рождения
Дата рождения1924
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Киричук Тихон Семенович
Мать: Киричук Ксения Иовна
0,5 года в 1923 г. (1924 г. указан в 1925?) | Kotelnia Podmiejska, gmina Kamienica Żyrowicka, powiat Brzeski, województwo Poleskie, Polska // Котельня Подгородская, гмина Каменица Жировицкая, Брестски... Показать все
Смерть
Неизвестно