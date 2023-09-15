Май (Пономарева) Надежда Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Май (Пономарева) Надежда Борисовна

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Место рождения

Талица, Талицкий, Свердловская область

Дата рождения

05.01.1979

Пол

Женский

Отец

1940 г.р.

Мать

1937 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1979

Отец: Пономарев Борис Кузьмич

Мать: Пономарева Римма Михайловна

Талица, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.08.2005

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Рождение ребёнка
19.11.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Заводоуковск, Заводоуковский, Тюменская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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