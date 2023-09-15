Май (Пономарева) Надежда Борисовна
Место рождения
Дата рождения05.01.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1979
Рождение ребёнка
05.08.2005
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности