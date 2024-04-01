Stehl (Stehl) Viva Muriel — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиStehl (Stehl) Viva Muriel

Stehl (Stehl) Viva Muriel

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.08.1914

Дата смерти

04.10.1985

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1914

Отец: Stehl Edward

Мать: Harsch (Harsch) Lulu Grace

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Walker Stanley

Отец ребёнка: Walker Ernest Byrum «Cappy»

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934

Сын: Walker Robrrt Lee

Отец ребёнка: Walker Ernest Byrum «Cappy»

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Walker (Walker) Alice Rovine

Отец ребёнка: Walker Ernest Byrum «Cappy»

Смерть
04.10.1985
Похороны
?.10.1985

Мы используем куки для улучшения работы сайта.