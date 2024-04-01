Stehl (Stehl) Viva Muriel
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.08.1914
Дата смерти04.10.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1914
Отец: Stehl Edward
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Walker Stanley
Отец ребёнка: Walker Ernest Byrum «Cappy»
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1934
Сын: Walker Robrrt Lee
Отец ребёнка: Walker Ernest Byrum «Cappy»
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Walker (Walker) Alice Rovine
Отец ребёнка: Walker Ernest Byrum «Cappy»
Смерть
04.10.1985
Похороны
?.10.1985