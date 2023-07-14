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Чекалов Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Фёдорова Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Чекалова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Обухова - Брызгалова Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно

Савиново, Казань
Рождение ребёнка
1899

Сын: Чекалов Фёдор Иванович

Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно

Рождение ребёнка
1905

Сын: Чекалов Константин Иванович

Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чекалов Пётр Иванович

Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гагарина Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно

Смерть
Неизвестно
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