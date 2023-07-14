Чекалов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Фёдорова Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Чекалова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Обухова - Брызгалова Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно
Савиново, Казань
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно
Рождение ребёнка
1905
Сын: Чекалов Константин Иванович
Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гагарина Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Чекалова Неизвестно
Смерть
Неизвестно