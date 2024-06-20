Попова (Алексеева) Марина Ларионовна 1809 или 1813 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Попова (Алексеева) Марина Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809 или 1813 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809 или 1813 ст.

Отец: Алексеев Ларион Петрович

Мать: Алексеева Жена Лариона

Упоминание
30.03.1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 25 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 (см Лариона)
Бракосочетание
07.02.1837 ст.

Муж: Попов Ефим Васильевич

Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Жених-вдовец. Невеста 1м браком. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.80 л.164 запись № 5 Поручители: • по жениху - с. Булзи государственные крестьяне: — (брат) Иван Васильевич Попов — (двоюродный брат) П... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1837 ст.

Сын: Попов Василий Ефимович

Отец ребёнка: Попов Ефим Васильевич

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Первенец ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.80 л.238 запись № 66
Упоминание
1838 ст.
Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Исповедная роспись: 28 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2980 двор № 70
Рождение ребёнка
10.03.1840 ст.

Дочь: (Попова) Ульяна Ефимовна

Отец ребёнка: Попов Ефим Васильевич

Булзи, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.93 л.3732об запись № 12
Смерть
Неизвестно

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