Попова (Алексеева) Марина Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809 или 1813 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Рождение
1809 или 1813 ст.
Отец: Алексеев Ларион Петрович
Мать: Алексеева Жена Лариона
Упоминание
30.03.1834 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Ревизская сказка: 25 лет. ГАПК: ф.111 оп.1 д.2443 (см Лариона)
Бракосочетание
07.02.1837 ст.
Тюбук, Каслинский муниципальный район, Челябинская область
Жених-вдовец. Невеста 1м браком. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.80 л.164 запись № 5 Поручители: • по жениху - с. Булзи государственные крестьяне: — (брат) Иван Васильевич Попов — (двоюродный брат) П... Показать все
Рождение ребёнка
27.12.1837 ст.
Отец ребёнка: Попов Ефим Васильевич
Первенец ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.80 л.238 запись № 66
Упоминание
1838 ст.
Исповедная роспись: 28 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.2 д.479 л.2980 двор № 70
Рождение ребёнка
10.03.1840 ст.
Дочь: (Попова) Ульяна Ефимовна
Отец ребёнка: Попов Ефим Васильевич
ГАСО (Екатеринбург): ф.6 оп.1 д.93 л.3732об запись № 12
Смерть
Неизвестно