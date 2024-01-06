Япрынцева Фёкла Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрёна Дмитриевна
Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1847
Сын: Япрынцев Василий Дмитриевич
Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1850
Сын: Япрынцев Степан Дмитриевич
Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1851
Сын: Япрынцев Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно