Япрынцева Фёкла Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Япрынцева Фёкла Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрёна Дмитриевна

Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1847

Сын: Япрынцев Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Япрынцев Степан Дмитриевич

Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1851

Сын: Япрынцев Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Япрынцев Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Япрынцев Дмитрий Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Япрынцев Дмитрий Савельевич

Смерть
Неизвестно
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